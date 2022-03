Stand: 25.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Maskenplicht över den 2. April henweg

In Hamborg warrt dat woll noch bet Enn vun‘n Aprilmaand de Corona-Maskenplicht geven. So tominnst hebbt dat SPD, Gröne, CDU un Linke Middeweken düsse Week seggt. Tokamen Week warrt in’e Börgerschop doröver snackt un afstimmt. AfD un FDP warrt dat dor denn woll aflehnen. Dormit, dat de Maskenplicht denn noch länger gellen deit, dor wor will de Senaat dat denn mit henkriegen, dat sik dat Virus nich so gau verdeelt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 26.03.2022, Kl. 9:30

