Stand: 25.03.2022 09:30 Uhr Snackeree över Flüchtlingen

Dusende Minschen ut de Ukraine sünd in de verleden Weken in Hamborg ankamen. Opletzt warrt veel sludert. In Nettwarken warrt schreven, dat Froens för Prostitutschoon ansnackt warrt. Un denn is ok to lesen, dat sik woll en Virus in Flüchtlingsquarteren utbreden deit. Bet nu kann een dor för Hamborg nix nawiesen. / Stand: 25.03.2022, Klock 9:30

