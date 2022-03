Stand: 25.03.2022 09:30 Uhr Klima- un Fredensdemo in Hamborg

Allerwegens op de Welt wüllt Minschen vundaag wedder för’t Klima un för’n Freden op de Straat gahn. In Hamborg plaant Fridays for Future en groot Versammeln in de Binnenstadt. Op de hele Welt schall dat vundaag mehr as dusend Veranstaltens geven. De Hamborger Demo geiht Klock 12 los. / Stand: 25.03.2022, Klock 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch