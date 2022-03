Stand: 24.03.2022 09:30 Uhr Een Maand Krieg

Dat is nu op den Dag een Maand her, dor hett Russland den Krieg gegen de Ukraine anfungen. Dorüm will de ukrainsche Präsident Wolodomyr Selenskyj, dat de Lüüd överall op de Welt för den Freden op de Straten gaht. Selenskyj meent, Russland will Freeheit vun all Minschen in Europa un de Welt toschannen maken. Wat dat russ’sche Militär seggt, griept Russ’sche Truppen masse Städer un Gegenden an. Rund üm dat fröhere Atomkraftwark Tschernobyl hett dat woll Bränn geven. Wat dat heet, hebbt se veer dorvun al wedder löscht. // Stand 24.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch