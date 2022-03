Stand: 24.03.2022 09:30 Uhr Maskenplicht sall blieven

SPD un Gröne hebbt sik nu fastleggt: Se wüllt de Masken-Plicht behollen un dat minnst bet to’t Enn vun’n April. Wat se meent, is Hamborg en Hotspot - als en Gegend, woneem sik afsünnerlich veel Minschen mit Corona ansteken doot. Dorüm kunn't ween un de Kliniken hebbt to veel Last, meent root-gröön. Tokamen Middeweken stimmt de Börgerschop af. Dor sünd blots AfD un FDP dorgegen. //Stand 24.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch