Stand: 24.03.2022 09:30 Uhr Ne'e Fohrradstraat

Hamborg kriggt en ne’e Fohrradstraat - un twoors an de Buten-Alster. Wat de Verkehrsbehöörd seggt, is dor twüschen de Kennedybrüch un de Sechslingspforte een vun de Radstreken, de de Hamborgers besünners geern möögt. Dor kriegt de Radfohrers nu, wenn ’t rut ut de Stadt geiht, op de dörch Bööm aftrennte Fohrbahn vunaf Sommer Vörrang vör de Autos. Dor fohrt bet to 14-dusend Rööd – man ok 59-dusend Autos langs. // Stand 24.03.2022, Kl. 9:30

