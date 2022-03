Stand: 24.03.2022 09:30 Uhr Söök na Möörder in Lohbrüch

In Lohbrüch hebbt se de Liek vun en Mann funnen. Nu söcht de Moordkommisschoon na den Minschen, de em ümbröcht heet. Den 43-Johrigen hebbt se güstern in en Wahnblock in de Straat Röpraredder entdeckt. Wat dat utsüht is he dörch en Metz to Dode kamen. Wat de Polizei seggt, weern poor Lüüd in de Wahnung, man dat gifft noch nüms den se sünnerlich op'n Kieker hebbt. //Stand 24.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch