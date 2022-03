Stand: 24.03.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Sünn gifft vundaag allens un maakt dat warm bi bet to achtteihn Graad un mauen Wind, de noch nich so recht weet vun wo he denn nu kamen sall.

Morgen is de Sünn denn nich mehr ganz so alleen, dor kaamt noch poor Wulken dorto. Liekers warrt dat wedder komood warm bi bet to achtteihn Graand un mauen Wind ut Noordwest. // Stand: 24.03.2022, Kl. 9:30

