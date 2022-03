Stand: 23.03.2022 09:30 Uhr Angrepen in de Ukraine

In’n Oosten un Noordwesten vun de Ukraine gifft dat wedder ne’e Raketenangrepen. Dat mellt dat ukrain’sche Militär. Wat dat Snacken mit Russland angeiht, dor meent de ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskkyj, dor kaamt se lierlütt beten wieder. In en Videobottschop sä he, dat Verhanneln is twoors swoor, man een kümmt stückerwies vöran. To glieke Tiet sä en Spreker vun’n Kreml in en CNN-Interview, Russland is noch nich an sien Plaan anlangt. Wieldes hebbt de USA noch mehr Strafen gegen Russland ankünnigt. Präsident Joe Biden reist vundaag för Snacks över den Krieg in de Ukraine na Europa. // Stand 23.03.2022, Kl. 9:30

