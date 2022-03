Stand: 23.03.2022 09:30 Uhr Flüchtlings-Schoolkinner

De Scholen süllt hier bi de Opnahm vun Flüchtlingskinner hölpen, wenn sik Familien direktemang an jem wennen doot. Dorüm hett Schoolsenater Ties Rabe all Schoolleiters in en Breef beden. Bet nu sünd 120 ukrainsche Kinner inschoolt worrn. Man dor sünd nochmal 750 anmellt. De Schoolbehöörd reekt dormit, dat en Viddel vun de Kriegsflüchtlingen Kinner un Jugendliche sünd, de noch na School hen mööt. // Stand 23.03.2022, Kl. 9:30

