Stand: 22.03.2022 09:30 Uhr Ukraine Krieg

De russ’schen Angrepen op de Ukraine gaht wieder – besünners in’n Süden. Alleen in de Hauptstadt Kiew schüllt siet den Anfang vun’n Krieg 65 Lüüd ümkamen ween. Sünnerlich leeg is de Laag in de Havenstadt Mariupol, de de Russen belagert hebbt. Dor schüllt se 80 Perzent vun de Infrastruktur toschannen maakt hebben. In en Videonaricht hett de ukrain’sche Staatschef Wolodymyr Selenskyj sien Landslüüd noch mal dorto opropen, dörchtohalen. To de glieke Tiet hett de ukrain’sche Spionaageafwehr mellt, dat se en mööglichen Anslag op Selenskyi verhinnert hebbt. //Stand 22.03.2022 Kl. 9:30

22.03.2022

