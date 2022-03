Stand: 22.03.2022 09:30 Uhr Elvtower kümmt

De Elvtower in de Havencity, üm den dat Striet gifft, de dörv nu boot warrn. Hamborg hett dorto nu endgültig Jo seggt. An’t Enn vun’t Johr wüllt se anfangen, den drüttgröttsten Wulkenkratzer vun Düütschland to booen. 245 Meters schall he hooch warrn. 2025 wüllt se dormit fardig sien. // Stand 22.03.2022 Kl. 9:30

