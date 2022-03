Stand: 22.03.2022 09:30 Uhr Verbrukers-Ümfraag

Wat stöört de Hamborger‘schen un Hamborgers as Verbrukers an’n dullsten? Dat hett de Verbrukerzentraal wedder mal affraagt. Dorbi is rutsuert, dat besünners Eten un Drinken bekrittelt warrt, to’n Bispill, dat dor toveel Zucker binnen is. Vele Minschen köönt ok nich recht wat mit dat Klimaschutzlabel anfangen. //Stand 22.03.2022 Kl. 9:30

