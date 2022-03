Stand: 21.03.2022 09:30 Uhr Laag in de Ukraine

De Ukraine will de Stadt Mariupol nich opgeven. So sä dat de Regieren an'n fröhen Morgen. Russland harr de ukrainschen Truppen opropen, se schullen jümehr Wapen in de Havenstadt daallegen. Op de anner Siet will de Ukraine vun Russland, dat dat Dörgäng för de Bewohners gifft. Se schullen, an de Suldaten vörbi, seker ut de Stadt rutkamen. In de Hauptstadt Kiew sünd woll wedder Granaten in mehrere Wohnhüüs inslaan. So sä dat Börgermeester Vitali Klitschko. Dat geev Dode un Verletzte. | Stand 21.3.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch