Stand: 21.03.2022 09:30 Uhr Homeoffice-Plicht vörbi

Vun vundaag af an gifft dat keen Homeoffice-Plicht mehr. Dat heet: Arbeitnehmers hefft keen Anrecht mehr, vun to Huus ut to arbeiden. In veel Ünnernehmens in Hamborg blifft dat Homeoffice man wieder bestahn. Dat is bi Recherchen vun NDR 90,3 rutkamen. | Stand 21.3.2022 Kl. 9:30

