Corona-Tahlen vun't RKI

In Düütschland steekt sik jümmer noch veel Minschen mit Corona an. De Inzidenz is vundaag licht na baven gahn. Dat Robert Koch-Institut mell, dat de Weert nu bi 1714 licht. In Hamborg liggt de Inzidenz bi bummelig 1277. De Infektschonstahlen sünd hooch: Dat spegelt sik man nich op de Intensivstatschonen wedder. Dor warrt grood blots sövenundörtig Minschen wegen Corona behannelt. | Stand 21.3.2022 Kl. 9:30

