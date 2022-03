Stand: 21.03.2022 09:30 Uhr Striet över Havenslick

De CDU in de Hamborger Börgerschop smeet'n Senat vör, dat de sik nich goot nog üm'n Slick ut'n Haven kümmert. De Afornte Götz Wiese sä, dat de Interessen vun'n Haven to kort kemen. Dat man den Havenslick nich vör de Insel Scharhörn verklappt, weer in Wieses Ogen en Teken för en mauen Weertschopssenater. | Stand 21.3.2022 Kl. 9:30

