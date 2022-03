Stand: 18.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Elvphilharmonie maakt Minus

Liekers vun de Corona-Regeln al en Deel vun wegnahmen worrn is, maakt de Elvphilharmonie wiederhen Minus. In düsse Speeltiet rekent se mit söven Millionen Euro. De Lüüd hollt sik wegen Corona noch trüch un dorüm blievt denn vele Plätz ok leer. Bavento müssen in'n Harvst vele Konzerten afseggt warrn, bi de to för dat Reisen wohrschaut worrn is.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 19.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch