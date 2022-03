Stand: 18.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Streik an'n Hamborger Flooghaven

Dingsdag düsse Week lööp an’n Flooghaven in Fuhlsbüddel meist rein gor nix mehr. Geev dor bet op een keen Fleger, de afflagen is. Un dat merrn in'e Hamborger Schoolferien. Dat Sekerheitspersonaal harr de Arbeit daalleggt so as in anner grote Städer ok. De Warkshop ver.di harr jüm dorto opropen, üm so denn Druck to maken bi de Tarifverhanneln för de alltohoop 25.000 Lüüd, de dat wat angeiht. Un ok Dags naher kunn een vun de ganze Saak noch wat marken, denn dor müssen de Lüüd an'n Hamborger Flooghaven ok noch lang anstahn un töven.

