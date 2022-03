Stand: 18.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Ünnerkamen för Flüchtlingen

Wegen de velen Flüchtlingen, de ümmer noch ok na Hamborg hen kamen doot, hett dat THW düsse Week anfungen op den HSV-Parkplatz an'n Volkspark Telten optostellen. Dor schüllt de Minschen denn eerstmal binnen ünnerkamen, ok wenn't blots för'n poor Daag is. Op den Parkplatz kaamt denn aver ok noch hunnert Wahncontainers hen, man dor sünd vörher noch Arbeiden för nödig.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 19.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch