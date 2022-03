Stand: 18.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Corona-Regeln fallt meist al weg

De Bunnsdag hett Freedag düsse Week en ne'et Infekschoonsschutzgesett afnickt. Dormit fallt meist all Corona-Regeln weg - bet op de Maskenplicht in Bussen un Bahnen un an Steden so as in Krankenhüüs. In Hamborg blifft dat aver eerstmal noch allens so, as een dat al kennen deit un dat bet to'n 2. April. Hamborg harr dat ne'e Gesett vörher bekrittelt, wegen de velen Lüüd de sik noch ansteken doot.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 19.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch