Stand: 18.03.2022 09:30 Uhr Debatten över Corona un Flüchtlinge

Tomeist all de Corona-Regeln schüllt nich mehr gellen. Dat will de Bunnsdag vundaag besluten, güstern harrn de Bund un de Länner al doröver streden. Hamborg süht dat kritisch, wieldat de Infekschoonstahlen wiederhen an't Stiegen sünd. De Ministerpräsidenten-Konferenz hett ok noch över den Ukraine-Krieg debatteert. De Bunnsregeern will de Kosten för dat Versorgen vun de Flüchtlinge fair verdelen. Hamborg un de annern Bunnslänner schüllt dorto ok mehr Geld ut Berlin kriegen. // Stand: 18.03., Klock 09:30



18.03.2022

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch