Stand: 18.03.2022 09:30 Uhr Corona-Laag in Düütschland

Bi de düütschen Corona-Tahlen is mellt worrn, dat de Inzidenz to'n eersten Maal op knapp över 1.700 anstegen is. Dat Robert-Koch-Institut seggt, dat geev meist 300.000 ne'e Infekschonen an een Dag. Dat sünd 45.000 mehr as een Week torüch. // Stand: 18.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch