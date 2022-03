Stand: 18.03.2022 09:30 Uhr Wo schall de Elvschlick hen?

Hamborg will - tominnst in't Fröhjohr - doch keen Schlick bi Scharhörn afladen. De Nabu harr dorgegen düchtig protesteert. De Weertschopsbehöörd seggt, in de Elv mutt nödig baggert warrn, dat de Scheep bet na'n Haven henkaamt. Dorüm maakt sik vundaag dat eerste Baggerschipp mit Schlick op'n Weg na Cuxhaven to. Man ok de ne'e Deponie-Stell bi den Ne'en Lichtergrund is ümstreden. // Stand: 18.03., Klock 09:30

