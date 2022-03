Stand: 18.03.2022 09:30 Uhr "Don Carlos" in't Ernst-Deutsch-Theater

Deelwies tofreden, deelwies untofreden - so güng dat Publikum güstern Avend na de Premieer vun "Don Carlos" in't Ernst-Deutsch-Theater na Huus. Kritik geev dat för de Regie, dull klatscht worrn is för dat Ensemble. Schiller sien Freeheitsdrama is vun Mona Kraushaar inszeneert worrn, Hannes Hellmann hett den spaanschen König speelt. De Premierenkritik kriegt ji vunavend na Klock söven to hören, in dat NDR 90,3 Kulturjournal. // Stand: 18.03., Klock 09:30

