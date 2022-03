Stand: 17.03.2022 09:30 Uhr Selenskyj in’n Bunnsdag

Vundaag snackt de ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj in’n Bunnsdag. Klock negen schalt se em in en Video-Kunferenz dorto. Selenskyj hett sik in de verleden Daag an poor Parlamenten in verscheden Länner wennt. Güstern hett he in en US-Kungress seggt, he will, dat nüms mehr över de Ukraine röverflegen dröff. // Stand 17.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch