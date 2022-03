Stand: 17.03.2022 09:30 Uhr Angrepen op Mariupol

In de Ukraine sünd russ’sche Truppen noch mehr op Mariupol losgahn. Wat de Stadtraat seggt, hebbt se en Theater beschaten. Dor weern eedusend Minschen binnen, sik vör de Angrepen to wohren. Een weet noch nich, woveel Lüüd dorbi dootbleven un woveel an’t Liev to Schaden kamen sünd. Ok in anner Delen vun de Ukraine geev dat in de Nacht wedder Bomben-Angrepen. Wat dat heet, sünd dorbi Zivilisten to Dode kamen. Man wat se dor seggt, dat lett sik allens blots swoor prüfen. //Stand 17.03.2022, Kl. 9:30

