Stand: 17.03.2022 09:30 Uhr Düre Boprojekten

In Hamborg is meist jedeen drüttet Huus, wat de Stadt boot dürer, as dat mal plaant weer. Wat de Senaat seggt, köst masse grote Projekten teihn Perzent mehr, as se dat dacht hebbt. Een Bispeel is de Elvchaussee. De Ümbo sull egens 28 Millionen Euro kösten. Man dat sünd nu al mehr as 40 Millionen. Süht also nich so ut, as kunn de Stadt ehrn Rahmen vun de Kosten inhollen. // Stand 17.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch