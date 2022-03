Stand: 16.03.2022 10:15 Uhr Impplicht in Hamborg

Vun hüüt op an moet de Mitarbeiders vun Hospitals, Pleeg- un Olenhüüs impt sien. De Sundheitsämters in Hamborg seggt, de Andeel vun Lüüd, de in de Branch al impt sünd, is groot. Man bet to teihn Perßent vun de Mitarbeiders in de Olenpleeg schulln noch nich impt sien. De Sozialbehöörd seggt, jedeen enkelte Fall warrt nu ünnersöcht, un denn kann dat ok sien, dat Lüüd vör de Döör sett warrt. / Stand: 16.03.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.03.2022 | 10:15 Uhr