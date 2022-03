Stand: 16.03.2022 10:15 Uhr Fredensopdrag för de Ukrain

Een Fredensopdrag vun de NATO för de Ukrain, de hett de Vizbaas vun de Regeren in Polen Jaroslaw Kaczynski bi sien Besöök in Kiew infordert. He meent, dat NATO-Suldaten mit Wapen in de Hand na de Urkain hen verleggt warden schulln. Kaczynski is opstunns mit de Baaslüüd vun de tschechschen un slowenschen Regeren in de Ukrain. Dorgegen hett Bunnskanzler Olaf Scholz dat utsloten, dat de NATO militärsch in den Krieg in de Ukrain ingriepen deit. / Stand: 16.03.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.03.2022 | 10:15 Uhr