Stand: 16.03.2022 10:15 Uhr Ukrainers in Hamborg

Bet to föffteihndusend Ukrainers sünd al na Hamborg flücht. De Binnenbehöörd geiht dovun ut, dat sik nich mal de halwigen dorvun ok registreren laat. Siet hüüt koent sik Ukrainers, de privat bi Lüüd ünnerkamen sünd, ok öwer’t Internet bi de Stadt anmellen un moet nich mehr in Wandsbeek stunnenlang töwen bi de zentrale Anmellstedt. / Stand: 16.03.22 Klock 09:30

