Stand: 16.03.2022 10:15 Uhr Namakte Imp-Utwiesen

De Hamborger Staatsafkatschapp is mit Erfolg gegen Lüüd vörgahn, de verkehrte Imp-Utwiesen ünner de Lüüd bröcht hebbt. En negenuntwintig Johr ole Keerl un twee Frugens hebbt woll Impbökers druckt un in en Reeg vun Bunnslänners verköfft. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat de wichtigst Henwies op düsse Lüüd vun den Verfatenschutz kamen is. Denn een vun de Dree kümmt woll ut dat Ümfeld vun Lüüd, de nich wohrhebben wüllt, dat dat Corona öwerhaupt gifft, un de hett de Verfatenschutz op’n Kieker. / Stand: 16.03.22 Klock 09:30

