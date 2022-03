Stand: 16.03.2022 10:15 Uhr Streik an Hamborger Flooghoben

De Arbeidskamp an den Hamborger Flooghoben is siet Middernacht to Ennen. Mehr as teihndusend Fohrgäst harrn güstern fastsetten, wiel dat Sekerheits-Personaal de Arbeid daalleggt harr. Vundag schalln wedder all Flegers na Plaan in de Luft gahn. Fohrgäst moet üm un bi een Stunn länger töwen, wiel veel vun ehr op hüüt ümbookt worden sünd. / Stand: 16.03.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.03.2022 | 10:15 Uhr