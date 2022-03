Stand: 15.03.2022 09:30 Uhr Protest gegen den Krieg in Russland

In Russland hett dat en Fro, de gegen den Krieg is, schafft, in’t Staatsfeernsehn rintokamen. En Mitarbeiderin vun den Senner düker güstern Avend mitmal in de Haupt-Narichtensennen op. Se stünn achter de Moderatorin un heel en Schild hooch, op dat stünn: „Bringt den Krieg to’t Stoppen. Glöövt nich an de Propaganda. Se leegt jo an.“ De Fro is fastnahmen worrn. / Stand: 15.03.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.03.2022 | 09:30 Uhr