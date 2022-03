Stand: 15.03.2022 09:30 Uhr Flüchtlingen in Hamborg

Hier in Hamborg hebbt sik middewiel 10.000 Flüchtlingen offiziell mellt. In de fief Sporthallen vun de Beroopsscholen sünd opstünns noch Slaapplätz free. En Reeg vun de Minschen ut de Ukraine sünd nich gegen Corona un ok nich gegen de Masseln impt. Siet güstern sünd se in de Stadt ünnerwegens un impt de Lüüd. / Stand: 15.03.2022, Klock 9:30

