Stand: 15.03.2022 09:30 Uhr Impfplicht för Personaal in de Pleeg

Lüüd, de in’t Krankenhuus oder in’t Olenheim arbeiden doot, de köönt blots noch vundaag nawiesen, dat se gegen Corona impt oder na Corona wedder op’n Damm sünd. Vun morgen af an gellt denn för düsse Steden de Implicht för jeedeen, de in’e Sundheit oder in de Pleeg arbeidt. Wokeen sik dor nich an holen deit, de mutt mit en Straafgeld reken, un ok, dat he nich mehr na Arbeit hen dörv. En Reeg Sundheitsämters wüllt sik woll jeedeen enkelt bekieken, de sik dor nich an holen deit. Dat is bi en Ümfraag vun de Düütsche Pressagentur rutsuert. / Stand: 15.03.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.03.2022 | 09:30 Uhr