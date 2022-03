Stand: 14.03.2022 09:30 Uhr Ukrainsche Flüchtlinge in Hamborg

Ok an't Wekenenn sünd wedder hunnerte vun Minschen ut de Ukraine na Hamborg flücht. Alleen Sünnavend weern dat üm de 600. In dat Ankunftszentrum in Rahlstedt warrt middewiel Dag un Nacht arbeit, so dat nüms op de Straat övernachten mutt. De Ukrainers schüllt in Sporthallen vun de Beroopsscholen övernachten, man ok in de ole Fegro-Grootmarkt-Hall in Horborg. Alleen dor gifft dat 1.000 Slaapplätz. // Stand: 14.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.03.2022 | 09:30 Uhr