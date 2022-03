Stand: 14.03.2022 09:30 Uhr Stütt plaant för't Energie betahlen

Dat een för de Energie jümmer mehr betahlen mutt, ok dat liggt an den Ukraine-Krieg. Güstern Avend hett de düütsche Weertschopsminister Robert Habeck vun de Grönen en Pakeet vun Saken ankünnigt - dorför, dat de Lüüd weniger Utgaven hebben schüllt. Dat geiht dorbi üm Stroom, Inböten un Mobilität, sä Habeck bi Anne Will in't Eerste. De Bild-Zeitung schrifft, dat gifft womööglich en Tank-Rabatt - 20 Cent pro Liter Sprit oder ok mehr. // Stand: 14.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.03.2022 | 09:30 Uhr