Stand: 14.03.2022 09:30 Uhr Jümmer mehr Anstekeree

De Corona-Tahlen in Düütschland sünd ok vundaag wedder anstegen. Dat Robert-Koch-Institut mellt goot 92.000 ne'e Fäll, dat sünd 14.000 mehr as een Week torüch. De bunnswiede Söven-Daag-Inzidenz stiggt dormit op 1.543. Sturven sünd nochmal 19 Corona-Patienten. // Stand: 14.03., Klock 09:30

