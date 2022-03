Stand: 14.03.2022 09:30 Uhr Havenschlick warrt wegbröcht

Hamborg will in de neegsten Daag anfangen mit dat Verklappen vun Havenschlick, bi de Insel Scharhörn, wo de Elv in de Noordsee ringeiht. Kritik kummt vun Ümweltverbänn un ut de Naverlänner Neddersassen un Schleswig-Holsteen. De Senaat seggt aver, extra genehmigen laten müss de Stadt dat nich, denn Scharhörn höört to Hamborg to. Twee Millionen Tunnen Schlick schüllt aflaadt warrn, dat de Elv na dat letzte Depermaken nich wedder flacher warrt. // Stand: 14.03., Klock 09:30

