Stand: 14.03.2022 09:30 Uhr Parken in Harvestehuud köst Geld

In Hamborg is dat nu in noch een Stadtdeel vörbi mit dat för ümsünst Parken. In Harvestehuud köst dat nu 3 Euro de Stünn in de Eck vun'n Innocentiapark, de Isestraat, den Klostersteern un dat Tennisstadion. De Lüüd, de dor wahnen doot, de köönt en Johrskoort beandragen, för 65 Euro. // Stand: 14.03., Klock 09:30

