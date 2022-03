Stand: 11.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Hamborger Firmen sünd bang

Dat Gas, Öl un anner Rohstoffen nu dürer worrn sünd, dat maakt ok de Hamborger Ünnernehmen to schaffen. Dat is bi en Ümfraag vun'e Hannelskamer Maandag düsse Week bi rutsuert. Vun de 216 Firmen, de se fraagt hebbt, dor seggt 150 vun jüm, dat de höger Priesen en Gefohr för dat egen Geschäft sünd. Un beten weniger as de halve Deel vun jüm maakt sik Sorgen, dat de Energie knapp warrn kunn. Dat de Priesen so stiegen doot, dat liggt vör allen Dingen an den russischen Angreep op de Ukraine un de Sankschonen, de dor op nakamen sünd.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 12.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.03.2022 | 09:30 Uhr