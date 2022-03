Stand: 11.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Keen Verfohren gegen Jatta

HSV-Profi Bakery Jatta mutt nich mehr vör't Brett. Dat hett dat Amtsgericht Hamborg Dingsdag düsse Week künnig maakt un see, dat se dor keen so as dat heet "hinreichenden" Verdacht gegen Jatta seht. Em is vörsmeten worrn, dat dor wat nich stimmen dee bi de Fraag, wokeen he würklich weer.

