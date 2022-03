Stand: 11.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Ne'e Steden bi Lufthansa-Technik

De Hamborger Lufthansa-Technik-Konzern will ne'e Arbeitssteden schaffen. Dat kummt ok den Stammsitt an'n Hamborger Flooghaven togode. Op'e ganzen Welt schüllt bi jüm üm un bi 1.500 Lüüd instellt warrn. Dat liggt vör allen doran, dat wedder mehr flagen warrt un de Flegers so denn ok wedder nakeken warrn mööt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 12.03.2022, Kl. 9:30

