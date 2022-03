Stand: 11.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Flüchtlingen in Hamborg

De ganze Week al sünd Flüchtlingen ut'e Ukraine ok in Hamborg ankamen. Dunnersdag düsse Week, dor see denn Binnensenater Andy Grote, dat Hamborg noch mal düütlich mehr Steden inrichten deit, wo de Lüüd denn ünnerkamen köönt. Bet Enn vun'n Maand schüllt 2.000 Steden bavento kamen. Üm un bi 6.000 Minschen ut'e Ukraine hebbt se betto al vertekent, dat de ankamen sünd, in Würklichkeit gaht se aver vun mehr ut.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 12.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.03.2022 | 09:30 Uhr