Stand: 11.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Ne'e Stratennaams

Hamborg will noch mehr Straten ümdöpen. Dorbi geiht dat üm Straten, de na Mannslüüd nöömt sünd, de to de NS-Tiet Karrier maakt hebbt. En Grupp vun Historikers hett Dunnersdag düsse Week Regeln dorför vörstellt. To'n Bispeel schall de Högerdamm in Hammerbrook en ne'en Naam kriegen. De is na den Architekten vun dat Chilehuus nöömt, Fritz Höger, de al vör 1933 Ja as Nationalsozialist see.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 12.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.03.2022 | 09:30 Uhr