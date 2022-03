Stand: 11.03.2022 00:00 Uhr Laag in de Ukraine

In de Ukraine sünd an’n Morgen woll wedder zivile Steden attackeert worrn. De staatliche Reddungsdeenst mellt, dat in de Stadt Dnipro ok en Kinnergoorn un en Schohfabrik drapen worrn sünd. So as Hölpsorganisatschonen dat berichten doot, süht dat för de goot 300.000 Börgerslüüd in de Stadt Mariupol böög leeg ut. De Minschen kaamt ja nich rut ut de Stadt. Afsnackt weer, dat de Wapen för en Tietlang swiegen schullen, üm de Minschen ruttohalen – man dor is bet nu nix vun worrn. Moskau un Kiew geevt dor een den annern de Schuld an. / Stand: 11.03.2022, Klock 9:30

