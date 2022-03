Stand: 11.03.2022 00:00 Uhr Schröder un Putin

Wieldes hett Ooltkanzler Gerhard Schröder den russ’schen Präsident Wladimir Putin in Moskau drapen, weet de dpa. Över wat se snackt hebbt, is nich vördag kamen. Mit de Bunnsregeren weer de Reis woll nich afsnackt. Schröder kriggt siet Weken böös Wind vun vörn, wiel he sien Posten bi Energiefirmen, de to den russ’schen Staat dorto höört, nich afgeven will. / Stand: 11.03.2022, Klock 9:30

