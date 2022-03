Stand: 11.03.2022 00:00 Uhr Flüchtlingen in Hamborg

Siet den Anfang vun den Krieg sünd tominnst 6.000 Minschen ut de Ukraine na Hamborg henkamen. Binnensenater Andy Grote hett toseggt, dat Hamborg allens doon warrt, üm de Minschen hier ünnertobringen. Opstünns sünd man blots noch Plätz för 900 Minschen free – nu wüllt se an’t Volksparkstadion Containers un Telten opboen. Denn will de Stadt kieken, wat Flüchtlingen ok in Scholen un Hostels, de leddig sünd, en Quarteer finnen köönt. / Stand: 11.03.2022, Klock 9:30

