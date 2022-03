Stand: 11.03.2022 00:00 Uhr Corona bi’n HSV

De Düütsche Football Liga will vundaag besluten, wat dat HSV-Speel gegen Erzgebirge Aue rutschaven warrn dörv oder nich. Dorachter stickt, dat sik en Reeg Hamborger Spelers un ok anner Lüüd vun’n Vereen mit Corona ansteken hebbt. Nödig sünd 15 Spelers för de Partie un de kriggt de HSV jüst nich tosamen. Man all de, de sik mit Corona ansteken hebbt, de hebbt blots Anteken vun en Verköhlen, so de HSV. / Stand: 11.03.2022, Klock 9:30

